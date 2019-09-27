Курды захотели участвовать в заседании Конституционного комитета Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что представители коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) примут участие в заседании Конституционного комитета Сирии.

По словам спецпредставителя США, в Вашингтоне рассчитывают на создание политической платформы, которая способствовала бы разгрому (запрещенной в России) террористической группировки «Исламское государство*», передает ТАСС.

При этом Джеффри подтвердил, что представители коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) примут участие в заседании Конституционного комитета Сирии.

«Мы дали понять всем нашим партнерам на северо-востоке Сирии, что у нас нет политической повестки, кроме той, которая заключается в минимальной политической стабилизации», – заявил спецпредставитель США.

Напомним, на прошлой неделе в Анкаре состоялась встреча президентов России, Турции и Ирана по Сирии, по итогам которой российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва, Анкара и Тегеран готовы всячески содействовать скорейшему началу работы Конституционного комитета Сирии в Женеве, «сохраняя за астанинским форматом ведущую роль в сирийском урегулировании». Путин также отметил, что «список участников комитета [был] полностью согласован при самом активном участии стран-гарантов».

После этого генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета Сирии, выразив признательность России, Турции и Ирану за усилия в сфере дипломатии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД