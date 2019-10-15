В Сербии заподозрили США в попытке «лишить» Россию Севморпути

Новая «Северная доктрина» США нацелена на то, чтобы «лишить» Россию права на Северный морской путь, считает Зоран Милошевич в статье для сербского издания «Печат».

По словам Милошевича, в мае на встрече с представителями стран, граничащих с Арктикой, американцы ясно дали понять официальным лицам Канады, что она «должна забыть о своем праве на северо-западный арктический коридор», передает РИА «Новости».

Кроме того, по имеющимся у автора материала данным, США потребовали от Китая закрыть станции в Исландии и Норвегии и прекратить вложения в инфраструктуру российского Северного морского пути.

Россия же, по мнению Вашингтона, должна вывести войска из своих арктических регионов. Таким образом, американцы вдруг превратились в сторонников идеи о том, что Северный морской путь должен быть общим, а не исключительно российским, отмечает Милошевич.

Северный морской путь, по мнению сербского журналиста, важен для США и как средство давления на Москву, ведь для России это не только международный логистический коридор, но и внутренняя транспортная артерия, освоение которой позволит связать обширные воды восточной и северной части страны, отмечает автор.

Наконец, Северный морской путь сделает возможным формирование единой колоссальной экономической системы, которая объединит территории Крайнего Севера и Дальнего Востока. Эти регионы обладают таким потенциалом, что могут стать локомотивом развития всего государства, уверен Милошевич.

Напомним, 1 октября президент России Владимир Путин призвал к диалогу по Арктике на принципах всеобщей безопасности. Несколькими днями ранее крылатая ракета «Оникс» потопила «корабль-нарушитель» на Севморпути.

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