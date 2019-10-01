Путин призвал к диалогу по Арктике на принципах всеобщей безопасности

Президент Владимир Путин в послании участникам международной встречи представителей государств-членов Арктического совета заявил, что межгосударственный диалог по Арктике должен строиться на принципах всеобщей и неделимой безопасности.

«Арктика – обширный регион, обладающий уникальными природными богатствами. Развитие этих территорий имеет важнейшее значение как для мировой экономики, так и для глобальной экологической обстановки», – отмечается в послании президента, опубликованном на сайте Кремля.

Путин заметил, что участникам встречи предстоит обсудить развитие транспортной инфраструктуры, прежде всего на трассе Северного морского пути, улучшение социальных условий для тех, кто живет и работает в Арктике, внедрение инновационных технологий для добывающей промышленности и защиты окружающей среды.

«Рассчитываю, что дискуссии с участием представителей государственных ведомств, деловых и научных кругов будут конструктивными и содержательными, помогут в решении непростых задач, стоящих перед международным сообществом в Арктическом регионе», – добавил он.

Российскую делегацию на встрече возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На это мероприятие в Санкт-Петербург прибыли представители всех стран – участниц Арктического совета – Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии Швеции. Всего же во встрече участвуют 15 государств, передает ТАСС.

Встреча, начавшаяся в понедельник, в течение трех дней будет проходить на борту теплохода, который проследует из Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно. На мероприятии планируется рассмотреть вопросы международного сотрудничества в области обеспечения стратегической стабильности Арктики, основные проблемы развития транспортной инфраструктуры в арктическом регионе, а также тематику устойчивого развития Арктики (экологический, социальный и культурный аспекты).

Ранее Россия призвала возобновить встречи глав генштабов арктических стран.

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