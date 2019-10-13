В Брянске найдено забетонированное тело мужчины

Следователи в Брянске предъявили обвинение троим местным жителям, которые убили 57-летнего мужчину и спрятали его тело, замуровав в бетонный пол в гараже, сообщает СУ СК по Брянской области.

«Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение родственников о безвестном исчезновении 57-летнего мужчины. Его тело обнаружено в гараже, расположенном по ул. Урицкого в городе Брянске. Тело мужчины было тщательно спрятано и, чтобы обнаружить и извлечь его, оперативным сотрудникам пришлось вскрывать бетонный пол в гараже», – сообщается на сайте ведомства.

Установлено местонахождения троих подозреваемых, они задержаны и арестованы. Всем троим предъявлено обвинение.

Дело возбуждено по статье «убийство».