Волонтер рассказал, как удалось найти тело убитой в Саратове девочки

Волонтер, который принимал участие в поисках пропавшей в Саратове девятилетней девочки, рассказал, как удалось найти тело погибшего ребенка. По его словам, у подозреваемого в убийстве было сразу три гаража, в одном из которых была спрятана жертва.

«Его гараж-то вскрыли первый раз. У него в гараже ничего не было. Он сам все показал, что «да, мой гараж». Там вообще чисто, в этом гараже. А рядом с ним еще два гаража, в которые у него из своего гаража был лаз: из его гаража во второй, из второго в третий», – рассказал волонтер Telegram-каналу Mash (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на фрагмент интервью, так как видео содержит нецензурную лексику).

«И вот в этом третьем гараже, в котором она лежала, его даже не вскрывали, потому что он весь заросший деревьями, двери. То есть туда снаружи попасть невозможно. И вот только потом, путем нестандартных, так скажем, разговоров с этой тварью установили, что это он сделал. Говорит, что не понравилось этой мрази (подозреваемому – прим. ВЗГЛЯД), как она (девятилетняя девочка – прим. ВЗГЛЯД) на него посмотрела», – добавил волонтер.

Напомним, в четверг в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась. Когда стало известно, что девочку нашли мертвой, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником. Люди разошлись только под утро пятницы.

По информации СМИ, предполагаемый преступник шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилования. Подозреваемый признался, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража.

Телеведущий Владимир Соловьев на фоне громкого дела высказался за возвращение смертной казни, а в Госдуме призвали к химической кастрации педофилов.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян подчеркнула, что убийство ребенка в Саратове стало еще одной причиной для изменения Уголовного кодекса.