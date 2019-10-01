В ДНР подтвердили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова подтвердила, что Киев согласился подписать «формулу Штайнмайера» в ходе переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Министр отметила, что график разведения сил на пилотных участках в Золотом и Петровском в Донбассе уже согласован, передает РИА «Новости».

Она добавила, что в ходе заседания контактной группы выполнены все условия для разблокирования саммита нормандской четверки.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что представляющий Киев в контактной группе Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный отказ Киева подписать «формулу Штайнмайера» существенно затормозит переговоры по урегулированию конфликта.

До этого экс-переговорщик от Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный опубликовал скан текста «формулы Штайнмайера», который, по его словам, примут во вторник на заседании в Минске. Позже информацию об этом подтвердил еще один источник.

Изначально планировалось завизировать «формулу Штайнмайера» еще на предыдущей встрече 18 сентября, но в последний момент украинская делегация отказалась от этого.

Штайнмайер, ныне президент ФРГ, в 2015 году в должности главы МИД Германии предложил особый порядок вступления в силу закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса. По его предложению, особый статус будет предоставлен в день проведения внеочередных выборов на временной основе, а на постоянной основе начнет действовать после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, который подтвердит легитимность результатов голосования.