Минобороны анонсировало испытания ПТРК «Корнет-Д1»

Государственные испытания новейшего противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет-Д1» пройдут в 2019 году, сообщили в Минобороны.

«В 2019 году перед принятием на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) пройдут государственные испытания новейшего противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет-Д1», предназначенного для вооружения артиллерийских частей и подразделений десанта», – цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

По информации ведомства, самоходный ПТРК будет обладать уникальными характеристиками по дальности и точности стрельбы. Десантники смогут вести стрельбу из боевого отделения машины дистанционно.

В Минобороны рассказали, что испытания нового оружия будут проходить на нескольких полигонах.

«Противотанковый комплекс станет одной из первых новейших высокоточных разработок, созданных в интересах артиллерийских подразделений ВДВ, которая значительно увеличит огневую мощь десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений», – сообщили в ведомстве.

В апреле 2017 года сообщалось, что в течение двух лет в войска начнут поступать новые самоходные противотанковые комплексы «Корнет-Д1».