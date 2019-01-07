Иностранные туристы погибли после схода лавин в Австрии

В Австрии после сильного снегопада трое иностранных туристов погибли, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает France24.

По данным спасательных служб, в результате схода лавин в западном регионе Форарльберга погибли два немецких лыжника, в районе Зальцбурга погиб турист из Словении, передает РИА «Новости».

Еще четыре туриста на снегоступах числятся пропавшими без вести.

За последние несколько дней в разных регионах Австрии выпало от полутора до двух метров снега.

Почти 2 тыс. человек оказались отрезанными от мира в деревнях долины Зельцталь в Штирии. В районе горного хребта Хохкар горнолыжные курорты закрылись до дальнейшего уведомления.

В январе на горном курорте Красной поляны в Сочи в результате схода лавины погибли два человека. Туристка из Санкт-Петербурга погибла при сходе лавины в Хибинах Мурманской области.

В Крыму схождение четырех снежных масс и рухнувшие дерево заблокировали дорогу через гору Ай-Петри, заблокированы порядка 100 автомобилей и 300 человек.