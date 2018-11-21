Лавина в Красной поляне унесла жизни двух человек

Жертвами схода лавины на горном курорте Красной поляны в Сочи стали два человека, сообщили в пресс-службе курорта.

В субботу, 5 января, в Красной поляне на высоте 2,3 тыс. метров трое мужчин ушли кататься на территорию, где запрещено любое катание, и спровоцировали сход лавины, передает РИА «Новости».

«Под лавиной оказались два человека, а третий вызвал спасателей. В результате поисково-спасательной операции, из-под снега были извлечены два человека без сознания. В течение часа проводились реанимационные мероприятия, которые не дали положительного результата и спустя час была констатирована смерть», – сообщили в пресс-службе курорта.

Личности погибших устанавливаются.

В МЧС по Краснодарскому краю в свою очередь подтвердили, что в результате схода лавины на Красной поляне пострадали два человека.