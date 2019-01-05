В Крыму перекрыли дорогу через гору Ай-Петри

Автомобильная дорога через гору Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты перекрыта для всех видов и категорий транспорта, сообщили в крымском управлении МЧС России.

В управлении МЧС сообщили об установке соответствующих запрещающих знаков, передает РИА «Новости».

В Крыму на ближайшие три дня действует штормовое предупреждение в связи с угрозой схода снежных лавин.

Напомним, схождение четырех снежных масс и рухнувшие дерево заблокировали дорогу на плато горы, где оказались заблокированы порядка 100 автомобилей и 300 человек. Трассу расчищали на протяжении 12 часов, после чего автомобили смогли покинуть плато под контролем спасателей. В результате никто не пострадал.