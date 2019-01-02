Под Мурманском при сходе лавины погибла туристка

Туристка из Санкт-Петербурга погибла при сходе лавины в Хибинах Мурманской области, еще два человека самостоятельно выбрались из снежного завала, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.

В среду днем во время спуска трех человек по необорудованной трассе в районе Кукисвумчорр в Хибинах Мурманской области произошел сход лавины. Два человека выбрались, еще один считался пропавшим, передает РИА «Новости».

«Спустя некоторое время в ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружено тело женщины 1991 года рождения», – сообщили в региональном СК.

Туристы, по данным следователей, вышли за предупредительные аншлаги, спустились по необорудованному склону, чем спровоцировали сход лавины.

Ведется процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти.

При этом накануне в районе горы Юкспорр в микрорайоне Кукисвумчорр лавины спустили принудительно, а причины схода снега в среду еще пока не известны.

Объем сошедшего на туристов снега оценивается в 10 тыс. кубометров. На месте работали 74 человека, 12 единиц техники.