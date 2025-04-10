В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Песков: Кремль не комментирует планы генерала Попова отправиться в зону СВО
Российское руководство не дает комментариев о планах обвиняемого в хищениях бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова отправиться в зону спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Поскольку идет речь о следственных действиях, мы традиционно ничего связанное с этим не комментируем», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, Попов запросил у суда приостановки производства по его уголовному делу, поскольку Минобороны одобрило с ним контракт для участия в СВО.
Гособвинение запросила у суда признать генерала виновным в мошенничестве в особо крупном размере, прокуратура также требует назначить ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.