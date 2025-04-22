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Взрывы третий раз потрясли подконтрольный Киеву Херсон
Стало известно о третьей серии взрывов за сутки в Херсоне
В течение суток жители подконтрольного Киеву Херсона вновь услышали взрывы, при этом воздушную тревогу не объявляли.
О новых взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости». Отмечается, что это уже третий подобный инцидент в городе за последние сутки.
Подробности произошедшего на данный момент не раскрываются. Ранее украинские СМИ дважды информировали о взрывах в Херсоне, однако информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Воздушная тревога, по информации источника, в районах Херсонской области, контролируемых Киевом, объявлена не была.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья. В самом Херсоне уничтожены ангары с техникой и дом, где находились более 100 украинских военных, а также был нанесен удар по бункеру ВСУ с британскими инструкторами в Херсонской области, в результате которого погиб британский военный и до 20 офицеров ВСУ.