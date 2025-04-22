Взрывы третий раз потрясли подконтрольный Киеву Херсон

Стало известно о третьей серии взрывов за сутки в Херсоне

Tекст: Евгения Караваева

О новых взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости». Отмечается, что это уже третий подобный инцидент в городе за последние сутки.

Подробности произошедшего на данный момент не раскрываются. Ранее украинские СМИ дважды информировали о взрывах в Херсоне, однако информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Воздушная тревога, по информации источника, в районах Херсонской области, контролируемых Киевом, объявлена не была.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья. В самом Херсоне уничтожены ангары с техникой и дом, где находились более 100 украинских военных, а также был нанесен удар по бункеру ВСУ с британскими инструкторами в Херсонской области, в результате которого погиб британский военный и до 20 офицеров ВСУ.