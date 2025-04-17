Подполье: В Херсоне уничтожены ангары с техникой и 150 военными ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Объекты поразили фугасными авиабомбами в 10.30 мск, сказал Лебедев РИА «Новости».

По его словам, уничтожены два ангара с техникой, а также многоэтажный дом без окон и балконов в промзоне города. В здании было от 100 до 150 украинских боевиков.

В числе погибших было много офицеров или иностранных наемников, так как к месту удара выехало много машин с маркировкой «На щите», означающей, что транспорт используют для перевозки погибших.

Лебедев уточнил, что на таких автомобилях не вывозят тела рядового состава, тела обычных солдат хоронят тайно, чтобы не платить компенсации родственникам.

Больницы Херсона после удара оказались переполнены, раненых начали вывозить в Николаев, заключил он.

Ранее Лебедев сообщал, что в городе Изюм Харьковской области были поражены позиции ВСУ и иностранных наемников.