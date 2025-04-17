Удары нанесены по местам размещения ВСУ и наемников в Изюме

Tекст: Мария Иванова

В районе Изюма в Харьковской области были нанесены удары по местам размещения украинских военных и иностранных наемников, передает РИА «Новости». Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что атаки пришлись по городу Изюм, а также по его юго-восточной части и промышленной зоне.

По словам Лебедева, удары в количестве четырех раз были зафиксированы в области, причем один из них был серийным. Эти атаки затронули базы отдыха, туркомплекс «Донецкий юрт» и коттеджный поселок, где находились военные подразделения, в том числе с участием иностранных наемников.

Кроме того, удары также были направлены на промзону в окрестностях Изюмского тепловозоремонтного завода. Лебедев отметил, что за последние четыре дня в Изюм и пригороды стягивались подразделения ВСУ малыми группами. Все это происходило на фоне активной работы артиллерии и беспилотников на линии боевого соприкосновения в районе Изюма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вознесенске Николаевской области Украины произошел ракетный удар, в результате которого пострадал полк связи ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ранее в Киевской области были нанесены удары по военной базе в Вышгородском районе и цеху с военной продукцией в Броварском районе. По административному зданию в Днепропетровске, где находились до 150 украинских военных, также был нанесен удар.