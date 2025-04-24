Лауреат премии «Факел»: Национальная техническая олимпиада стала кузницей ученых-практиков

Лауреат премии «Факел» Ярмолинский рассказал об особенностях подготовки ученых-практиков

Tекст: Евгений Поздняков

«Мой путь в Национальной технологической олимпиаде (НТО) начался давно. Впервые я принял участие в этом конкурсе еще в 2018 году. С тех пор, пока позволял возраст, я ни разу не упустил возможности еще раз приобщиться к данному мероприятию. Оно совершенно уникально и особенно», – сказал Арсений Ярмолинский, лауреат премии «Факел» в номинации «Лучший наставник».

«Других олимпиад, где акцент сделан именно на практические умения учеников, а не на их теоретических знаниях, попросту нет. Поскольку я программист, это особенно важно. Ведь в нашей сфере хорошего специалиста определяет не заучивание параграфов, а умение сделать что-то непосредственно своими руками», – говорит он.

«Сейчас я также преподаю новому поколению участников НТО. Готовлю их к конкурсным испытаниям, объясняю, как лучше работать в стрессовых условиях. На моем счету уже есть несколько конкурсантов, которые стали победителями олимпиады. Мне нравится работать с детьми. В какой-то степени, я узнаю в них самого себя несколько лет назад», – добавляет собеседник.

«Во многом собственный опыт участия в НТО помогает мне качественно готовить ребят к конкурсным испытаниям. Видимо, это и стало поводом к награждению меня в качестве «лучшего наставника». Не скрою, я сильно удивился, когда со сцены объявили мое имя. Накануне очень волновался и переживал», – поясняет он.

«Я очень рад, что мне удалось прикоснуться к первой премии «Факел». Это очень важная инициатива, которая позволит подрастающим участникам олимпиады увидеть, к чему им стоит стремиться. В этом плане говорящим получилось даже само название конкурса. Мы, опытные конкурсанты, освещаем правильный путь для будущего поколения», – закончил Ярмолинский.

Ранее в Москве прошла церемония награждения первой премии «Факел». Она присуждается молодым людям, ранее принимавшим участие в НТО и уже достигшим успеха в профессиональной деятельности, науке и социальных проектах. Примечательно, что данный конкурс был учрежден в честь десятилетия олимпиады. Мероприятие также посетили замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Премия присуждалась в семи номинациях: «Лучший стартап» (за создание успешного бизнес-проекта), «Инженер инноваций» (за инновации в промышленном дизайне), «Профессионал будущего» (за высокие карьерные успехи в российских компаниях), «Двигатель науки» (за успехи в научно-исследовательской деятельности), «Социальный прогрессор» (за улучшение качества жизни общества), «Лучший наставник» (за подготовку школьников к НТО) и «Чемпион технологий» (за победу в престижных технологических конкурсах).

Как отметил Дмитрий Чернышенко, премия будет носить ежегодный характер, пишет ТАСС. Напомним, сама НТО появилась в 2015 году. В ее рамках проводятся командные инженерные соревнования школьников и студентов в сферах искусственного интеллекта, «умной» энергетики, нейротехнологий и даже геномного редактирования.