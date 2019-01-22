«Нафтогаз» исключил вариант мирового соглашения с Газпромом

НАК «Нафтогаз Украины» не рассматривает возможность заключения мирового соглашения с Газпромом по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, касающихся контрактов по транзиту и поставкам природного газа, сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«По уже вынесенным решениям в арбитраже мы можем только рассматривать технические детали исполнения этих решений со стороны Газпрома», – отметил Витренко, добавив, что Украина видит возможность «несудебного урегулирования по отдельным исковым требованиям» нового арбитража о пересмотре тарифа на транзит, инициированного летом 2018 года, передает ТАСС.

«По просьбе Газпрома мы предлагали соответствующий вариант, суть которого сводится к тому, что в рамках нового контракта (на транзит) покрываются все расходы на транзит в соответствии с европейскими правилами, плюс компенсируются непокрытые расходы в 2018-2019 годах», – отметил Витренко.

По его словам, в этом случае украинская компания не станет требовать пересмотра транзитного тарифа на 2018-2019 годы.

Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз» готова снизить сумму иска к Газпрому по транзитному контракту до 2 млрд долларов с 12 млрд долларов в случае подписания контракта на период после 2020 года. В России назвали это предложение абсурдным.