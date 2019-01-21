Новак назвал абсурдным предложение «Нафтогаза»

Предложение «Нафтогаза Украины» снизить сумму исковых требований к Газпрому с 12 млрд до 2 млрд долларов в случае подписания нового контракта абсурдно и не воспринимается Россией, заявил российский министр энергетики Александр Новак.

«Это несколько абсурдная позиция со стороны наших украинских партнеров, потому что это новый иск, который мы совершенно не воспринимаем, поскольку это иск относительно тех объемов, которые якобы не будут прокачены в будущем в случае незаключения контракта», – передает слова Новака ТАСС.

Министр подчеркнул, что такое предложение не может рассматриваться в принципе.

Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз» готова снизить сумму иска к Газпрому по транзитному контракту до 2 млрд долларов с 12 млрд долларов в случае подписания контракта на период после 2020 года.

На консультациях по газу при участии Еврокомиссии Россия и Украина подтвердили заинтересованность в продолжении транзита газа через украинскую газотранспортную систему.