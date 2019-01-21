«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к Газпрому на 10 млрд долларов

НАК «Нафтогаз» готова снизить сумму иска к Газпрому по транзитному контракту до 2 млрд долларов с 12 млрд долларов в случае подписания контракта на период после 2020 года, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«В таком случае (после подписания контракта на транзит после 2019 года) наш иск будет не на 12 млрд, а только на 2 млрд долларов. Потому что 2 млрд – это все равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС», – передает его слова РИА «Новости».

9 января глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина может отозвать иск по делу о пересмотре на транзит, если Газпром предоставит гарантии в уплате компенсаций в новом долгосрочном транзитном контракте.