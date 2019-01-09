«Нафтогаз» назвал условия отказа от иска к Газпрому

Украина может отозвать иск из Стокгольмского арбитража против Газпрома по делу о пересмотре на транзит газа, если российская сторона предоставит гарантии в уплате компенсаций в новом долгосрочном транзитном контракте, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Мы говорим нашим российским коллегам: если вы строите и хотите транспортировать – компенсируйте. Если вы хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться», – сказал Коболев в интервью «5 каналу», передает ТАСС.

Он уточнил, что среди других вариантов можно рассмотреть пересмотр или изменение предмета иска.

С 2018 года Нафтогаз пытается взыскать с Газпрома 2,56 млрд долларов в рамках исполнения решений Стокгольмского арбитража, однако российская компания обжаловала вердикт и потребовала полной отмены решения по «транзиту».

Основные слушания по апелляции Газпрома должны состояться в суде Швеции 7 октября 2019 года. В декабре Коболев озвучил сумму финансовых требований к российской компании.