«Нафтогаз» назвал сумму финансовых требований к Газпрому

Председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев рассказал, какую сумму компания собирается взыскать с России и Газпрома по ряду судебных процессов.

Коболев отметил, что после выигранного арбитража в Стокгольме «Нафтогаз» собирается взыскать с Газпрома 2,1 млрд долларов, также намерен в качестве компенсаций арестовать активы российской компаний в Европе, в том числе акции компаний, владеющих «Северным потоком», «Северным потоком – 2» и «Голубым потоком», передает РИА «Новости».

Также он заявил, что в этом году «Нафтогаз» инициировал новый арбитраж, по которому требует пересмотреть тарифы на транзит газа в 2018-2019 годах и компенсировать «недоимки» на 11,6 млрд долларов.

Коболев добавил, что «Нафтогаз» подал иск против Москвы за «захват» украинских активов в Крыму на сумму более 5 млрд долларов. Первые слушания состоялись в 2018 году.

Ранее на этой неделе исполнительный директор украинского Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что в рамках решения Стокгольмского арбитража по взысканию активов с Газпрома возможны новые судебные иски к российской компании.

Еще с начала лета Нафтогаз пытается взыскать с Газпрома 2,56 млрд долларов в рамках исполнения решений Стокгольмского арбитража, однако российская компания обжаловала вердикт и потребовала полной отмены решения по «транзиту».

Основные слушания по апелляции Газпрома должны состояться в суде Швеции 7 октября 2019 года.