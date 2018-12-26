Нафтогаз допустил возможность новых исков к Газпрому по взысканию активов

Исполнительный директор украинского Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что в рамках решения Стокгольмского арбитража по взысканию активов с Газпрома возможны новые судебные иски к российской компании.

«Еще есть ряд юрисдикций, где в ближайшее время, скорее всего, мы тоже инициируем принудительное взыскание», – приводит РИА «Новости» заявление Витренко.

Еще с начала лета Нафтогаз пытается в принудительном порядке взыскать с Газпрома 2,56 млрд долларов в рамках исполнения решений Стокгольмского арбитража от декабря 2017 года и февраля 2018 года.

В марте российская компания обжаловала вердикт, а в мае потребовала полной отмены решения по «транзиту». 30 мая Украина заявила о принудительном взыскании средств с Газпрома, а также поддержке суда об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии. Основные слушания по апелляции Газпрома должны состояться в суде Швеции 7 октября 2019 года.

Также Нафтогаз решил привлечь к разбирательствам с Газпромом американские суды. 13 декабря в Нью-Йорке украинская компания выиграла суд о получении сведений об активах Газпрома в Европе.