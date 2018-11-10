Нафтогаз попытался привлечь к спору с Газпромом американский суд

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12 декабря, среда  |  Последнее обновление — 10:40  |  vz.ru
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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
Южная Корея разработала технико-экономическое обоснование проекта создания энергетического кольца между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Пока Прибалтика пытается выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, обрекая себя на более дорогую электроэнергию, Юго-Восточная Азия, наоборот, надеется решить свои проблемы с помощью России. Каковы шансы появления «азиатского суперкольца»? Подробности...
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Для чего Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу

Эксперты видят в полете Ту-160 отработку боевых задач на удаленной территорииФото: Минобороны России/YouTube
Стратегические ракетоносцы Ту-160, преодолев более 10 тыс. километров, приземлились в Венесуэле. Здесь они показательно поучаствуют в отработке «отражения агрессии». За «провокационным» перелетом пристально наблюдали США и их союзники по НАТО. Зачем «Белые лебеди» привели за собой еще и два других самолета – транспортный и пассажирский? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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Угрожает ли России новая база ВМС Турции в Черном море

Турецкий флот и российский ЧФ сейчас находятся примерно в одинаковом положенииФото: Gleb Garanich/Reuters
Турки создают новую военно-морскую базу на Черном море. Девятая по счету база ВМС этой страны будет располагаться всего лишь в 100 километрах от бывшей советской границы. В турецкой прессе предполагают, что этот объект должен охранять газопровод, идущий из России. Так ли это? И что Турция может противопоставить Черноморскому флоту России? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему Лолита Милявская не хочет платить налоги

Митя Алешковский, председатель совета в Фонд Нужна помощь
Давно хотел сказать. А сегодня прямо напрашивается. Задайте себе вопрос: Что нам с вами надо делать, если наши налоги не работают так, как нам того хотелось бы? Стоять и бездействовать или все-таки что-то предпринять? Подробности...

Ремонт отношений власти и общества с помощью Конституции

Олег Румянцев, юрист, политический, государственный и общественный деятель
Для повышения эффективности Основного закона требуется набор «точечных» поправок. Но не политтехнологических, а направленных на действительное решение социально-экономических и политических задач. Подробности...
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«Солженицын» как пароль для русских

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мне особенно приятно думать, что Солженицын – прожив всю свою длинную и невероятно увлекательную, как его книги, жизнь – так и остался именем вызывающим и раздражающим. Его по-прежнему жарко ненавидят ничтожества. Подробности...
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          Нафтогаз попытался привлечь к спору с Газпромом американский суд

             12 декабря 2018, 09:45
          Фото: РИА Новости
          Текст: Алина Назарова

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          Украинский Нафтогаз намерен привлечь американские суды к разбирательству с Газпромом о взыскании 2,6 млрд долларов, которые присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж.

          Так, Нафтогаз 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу Газпром) и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа). Оба ответчика зарегистрированы в Техасе. Нафтогаз просит обязать их предоставить информацию и доступ к документам, что должно помочь украинцам в процессе против Газпрома в Нидерландах, пишет «Коммерсант».

          С лета Нафтогаз пытается принудительно взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража – в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. В частности, Нафтогаз хотел арестовать принадлежащие Газпрому акции South Stream Transport B.V. (оператор строящегося «Турецкого потока»), Gazprom Achim B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom Finance B.V., Gazprom Sakhalin Holdings B.V., Blue Stream Pipeline Co. B.V. (оператор «Голубого потока») и Gazprom Holding Cooperatie U.A.

          Однако украинской компании удалось арестовать принадлежащие Газпрому акции лишь в Blue Stream Pipeline Co, и только потому, что сотрудник компании показал судебному приставу реестр акционеров компании, в котором фигурировал Газпром. Остальные шесть компаний отказались показывать реестр, а 1 июня пять из них дали показания в суде, согласно которым Газпром не является их акционером.

          В результате украинская компания осталась без достоверных данных о новых собственниках компаний, а владелец South Stream Transport и вовсе перешел под российскую юрисдикцию.

          Теперь Нафтогаз готовит новый иск к Газпрому в Нидерландах, требуя признать, что передача акций South Stream Transport российской структуре – попытка должника вывести активы из-под ареста. Газпром, согласно материалам, поданным Нафтогазом в суды Техаса, утверждает, что передача акций была частью давно запланированной реструктуризации. Нафтогаз пытается оспорить это и хочет найти доказательства в документах GM&T USA и DeGolyer & MacNaughton. По мнению юристов Нафтогаза, если реструктуризация готовилась давно, то эти две компании должны быть уведомлены о ней.

          Напомним, в ноябре швейцарский суд временно наложил обеспечительные меры, запретив Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать выплаты Газпрому по требованию украинского Нафтогаза. Все средства от этих компаний-операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», предназначенные Газпрому, будут переведены швейцарским приставам.

          В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа. С учетом суммы, которую ранее суд присудил в пользу Газпрома, штраф был сокращен до 2,56 млрд долларов.

          Однако в июне Газпром добился приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному договору, лишив оппонента юридических оснований для ареста зарубежных активов российского газового холдинга.


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