Нафтогаз попытался привлечь к спору с Газпромом американский суд

Украинский Нафтогаз намерен привлечь американские суды к разбирательству с Газпромом о взыскании 2,6 млрд долларов, которые присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж.

Так, Нафтогаз 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу Газпром) и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа). Оба ответчика зарегистрированы в Техасе. Нафтогаз просит обязать их предоставить информацию и доступ к документам, что должно помочь украинцам в процессе против Газпрома в Нидерландах, пишет «Коммерсант».

С лета Нафтогаз пытается принудительно взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража – в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. В частности, Нафтогаз хотел арестовать принадлежащие Газпрому акции South Stream Transport B.V. (оператор строящегося «Турецкого потока»), Gazprom Achim B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom Finance B.V., Gazprom Sakhalin Holdings B.V., Blue Stream Pipeline Co. B.V. (оператор «Голубого потока») и Gazprom Holding Cooperatie U.A.

Однако украинской компании удалось арестовать принадлежащие Газпрому акции лишь в Blue Stream Pipeline Co, и только потому, что сотрудник компании показал судебному приставу реестр акционеров компании, в котором фигурировал Газпром. Остальные шесть компаний отказались показывать реестр, а 1 июня пять из них дали показания в суде, согласно которым Газпром не является их акционером.

В результате украинская компания осталась без достоверных данных о новых собственниках компаний, а владелец South Stream Transport и вовсе перешел под российскую юрисдикцию.

Теперь Нафтогаз готовит новый иск к Газпрому в Нидерландах, требуя признать, что передача акций South Stream Transport российской структуре – попытка должника вывести активы из-под ареста. Газпром, согласно материалам, поданным Нафтогазом в суды Техаса, утверждает, что передача акций была частью давно запланированной реструктуризации. Нафтогаз пытается оспорить это и хочет найти доказательства в документах GM&T USA и DeGolyer & MacNaughton. По мнению юристов Нафтогаза, если реструктуризация готовилась давно, то эти две компании должны быть уведомлены о ней.

Напомним, в ноябре швейцарский суд временно наложил обеспечительные меры, запретив Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать выплаты Газпрому по требованию украинского Нафтогаза. Все средства от этих компаний-операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», предназначенные Газпрому, будут переведены швейцарским приставам.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа. С учетом суммы, которую ранее суд присудил в пользу Газпрома, штраф был сокращен до 2,56 млрд долларов.

Однако в июне Газпром добился приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному договору, лишив оппонента юридических оснований для ареста зарубежных активов российского газового холдинга.