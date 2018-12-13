«Нафтогаз» выиграл суд в Нью-Йорке о получении сведений об активах Газпрома

Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил иск украинского «Нафтогаза» об обязании компаний GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть сведения об активах Газпрома в Европе.

«Суды уже удовлетворили требования «Нафтогаза» на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York. В ближайшие дни «Нафтогаз» направит этим компаниям соответствующие повестки», – передает сообщение украинской компании ТАСС.

«Нафтогаз» обратился в американский суд с целью повлиять на процесс против Газпрома в Нидерландах. Иск был подан с целью обеспечения принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража на 2,56 млрд долларов в рамках спора о транзитных контрактах.