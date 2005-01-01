Россия смогла «без единого выстрела» победить США по сценарию, который в предыдущие годы казался невозможным, пишет New American Journal.

Автор статьи предполагает, что это стало возможным из-за президента Дональда Трампа, который якобы действует в интересах Москвы и вводит страну в хаос.

«Россия победила США без единого выстрела», – пишет издание, передает РИА «Новости».

Автор статьи отмечает, что нынешняя ситуация может обернуться для Вашингтона катастрофой. В частности, из-за разногласий с демократами Трамп может остановить работу правительства на неопределенный срок, тем самым создавая угрозу национальной безопасности и провоцируя экономический кризис.

После этого, по прогнозам издания, могут начаться забастовки, затем последуют массовые беспорядки, восстания заключенных и вооруженные нападения. Массовая истерия, по мнению автора статьи, приведет к экономическому коллапсу, «намного худшему, чем Великая депрессия».

Напомним, шатдаун побил исторический рекорд продолжительности в США. Президент страны Дональд Трамп объявил о «гуманитарном кризисе», призвав демократов положить конец шатдауну.

В понедельник Трамп изложил план, который, по его мнению, поможет преодолеть бюджетный кризис, но в Демпартии США отвергли его предложение.