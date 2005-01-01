В США заявили о победе Москвы над Вашингтоном «без единого выстрела»

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22 января, вторник | Последнее обновление — 12:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Южной Осетии из-за прекращения сообщения с Россией начались проблемы с продуктами
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В Китае надулся гигантский долговой пузырь
Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея
Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой
Почему «Панцирь» оказался уязвим для израильской авиации
Эксперты объяснили столкновение двух Су-34
Аэропорт Донецка не назовут в честь фальшивых героев
Андрей Бабицкий, журналист
Культ так называемых киборгов – украинских военных, погибших в донецком аэропорту – относится к разряду тех мифов, которым так или иначе предстоит быть развенчанными. Его деконструкция представляется неизбежной. Подробности...
Излюбленная тема украинских контрабандистов
Анатолий Цуркин, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма
Перевалку за пределами 12-мильной зоны в Керченском проливе пытались контролировать все кому не лень во все времена. Сегодня при перекачке, бункеровке произошел взрыв танкера. Погибли люди. Что это такое и как это понимать? Подробности...
Репродуктивное безумие в Пензенской области
Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Соберите как можно больше людей, чтобы они коллективно давили на бедную женщину – и поправьте себе таким образом статистику абортов по региону. Какое дело замглавы администрации, что женщина хочет делать со своей жизнью? Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
За что смеялись над Собчак
Обсуждение: 16 комментариев
Жители Земли увидели кровавую Луну
В ночь на понедельник жители Земли увидели так называемую кровавую Луну. Естественный спутник во время своего полного затмения приблизился к планете и в это время окрасился в красный цвет. Видимый диаметр диска при этом увеличился почти на 10%Подробности...
Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде
Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караулаПодробности...
В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон
Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 автоПодробности...
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