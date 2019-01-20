Трамп озвучил план по завершению шатдауна

Глава американского государства Дональд Трамп изложил план, который, по его мнению, поможет преодолеть бюджетный кризис, но в Демпартии США отвергли его предложение.

Трамп предложил Конгрессу США выделить 5,7 млрд долларов на пограничную безопасность – «на стратегическое развертывание физического барьера или стены» на границе с Мексикой. Президент уточнил, что речь идет не о «сооружении из бетона от моря до моря», а о «стальных барьерах в местах особого приоритета».

800 млн долларов предлагается направить на гуманитарные программы, 805 млн – на аппаратуру по выявлению наркотиков на границе. Трамп считает, что нужно нанять 2,7 тыс. пограничников и 700 судей по делам иммиграции, передает РИА «Новости».

При этом будут введены меры по защите детей мигрантов, а также планируется продлить на три года распоряжение Барака Обамы о защите от депортации 700 тыс. жителей США, которые нелегально попали в страну еще детьми.

Трамп считает, что предлагает «разумный компромисс». Он раскритиковал «радикальных левых», которые мешают договориться, и заверил, что «никогда не позволит» им «контролировать границу» США.

«Стены не являются аморальными», – заявил Трамп.

СМИ заранее узнали и сообщили о предложении Трампа. Ознакомившись с опубликованными материалами, спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси уже отвергла план Трампа.