Трамп призвал демократов остановить гуманитарный кризис

Президент США Дональд Трамп заявил о гуманитарном кризисе на южной границе и призвал демократов вернуться в Вашингтон, чтобы прекратить частичную приостановку работы правительства США.

«Демократы должны вернуться в Вашингтон и приложить усилия, чтобы положить конец шатдауну, и в то же время остановить ужасающий гуманитарный кризис на южной границе. Я жду вас в Белом доме!» – написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что 23% федеральных заключенных являются нелегальными иммигрантами. В штате Техас в 2011-18 годы нелегалами совершено 292 тыс. преступлений, включая 539 убийств, 32 тыс. нападений, 3426 сексуальных посягательств.

Трамп считает, что демократы могут решить проблему шатдауна «за 15 минут».

«Позвоните своему демократу сенатору или конгрессвумен/мену. Скажите им сделать это!» – отметил он.

Трамп повторил, что у США «серьезный гуманитарный кризис» на южной границе и вновь призвал демократов вернуться из «отпусков» к работе.

В субботу шатдаун в США побил исторический рекорд продолжительности: частичная приостановка работы правительства продолжается 22-й день. Причиной стал проект строительства барьера на границе с Мексикой: Белый дом запрашивает на это порядка 5,7 млрд долларов, но демократы заявляют, что никогда не одобрят подобные расходы.

В среду Трамп выступил с телеобращением на тему шатдауна, заявив о «растущем кризисе безопасности» и «гуманитарном кризисе».

Международное рейтинговое агентство Fitch предупреждало, что шатдаун в случае продолжения может понизить суверенный рейтинг США, находящийся на высшей отметке AAA.