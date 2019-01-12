Бюджетный кризис в США побил рекорд по длительности

Частичная приостановка работы правительства США, которая началась 22 декабря 2018 года, побила рекорд по продолжительности, став самой длинной в истории страны – в полночь на субботу начался 22-й день шатдауна.

Предыдущий долгий шатдаун был зафиксирован в США при президенте Билле Клинтоне в декабре 1995 – январе 1996 года; он продлился 21 день, передает ТАСС.

Тогда причиной разногласий стало предложенное Республиканской партией сокращение ассигнований на программы медицинского обеспечения, образования и охраны окружающей среды, против которого выступали демократы во главе с Клинтоном.

В этот раз причиной стал проект строительства барьера на границе с Мексикой, на котором настаивают республиканцы и американский лидер Дональд Трамп. Белый дом запрашивает на это порядка 5,7 млрд долларов, но демократы заявляют, что никогда не одобрят подобные расходы.

В среду международное рейтинговое агентство Fitch предупредило, что шатдаун в случае продолжения может понизить суверенный рейтинг США, находящийся на высшей отметке AAA.

Председатель федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, в свою очередь, выразил уверенность, что бюджетный кризис, если он затянется на длительный срок, негативно отразится на американской экономике.

При этом Трамп говорил, что приостановка работы правительства будет продолжаться «столько, сколько нужно».

Ранее стало известно, что шатдаун помешал обновлению сайта американского посольства в России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подобные кризисы происходят в США регулярно.