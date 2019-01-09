Шатдаун помешал обновлению сайта посольства США в России

Сайт американского посольства в России прекратил полноценное функционирование из-за приостановки работы федерального правительства США, сообщает дипмиссия.

На сайте опубликовано объявление о том, что «в связи с задержкой в принятии бюджета» обновление ресурса «ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объеме».