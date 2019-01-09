В Fitch предупредили о возможном снижении рейтинга США

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о возможности снижения суверенного рейтинга США, если продолжится приостановка финансирования федерального правительства и возникнет проблема с повышением потолка госдолга.

Reuters приводит слова главы отдела суверенных рейтингов Fitch Джеймса Маккормака, передает ТАСС.

«Если приостановка (работы федерального правительства) продлится до 1 марта и через несколько месяцев возникнет проблема потолка (государственного) долга, мы можем быть вынуждены задуматься об основах политики, о неспособности принять бюджет и о том, совместимо ли все это с (рейтингом) AAA», – сказал он.

По его словам, основной проблемой является потолок госдолга.

Напомним, из-за разногласий по бюджету между Белым домом и конгрессменами-демократами в США наступила частичная остановка работы федерального правительства. Президент США Дональд Трамп говорил, что шатдаун будет продолжаться «столько, сколько нужно».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подобные кризисы происходят в США регулярно.

Ранее в Moody's Investor Service заявляли, что в течение следующего десятилетия финансовая мощь США будет подорвана в результате сокращения налогов и замедления экономики.