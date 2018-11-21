Moody's заявило о шаткости финансовой мощи США

В течение следующего десятилетия финансовая мощь США будет подорвана в результате сокращения налогов и замедления экономики, говорится в докладе Moody's Investor Service.

По данным агентства, во втором квартале 2018 года экономика США выросла на 4,2%. Это лучший показатель с 2014 года, но вскоре рост замедлится до 2,9%, а потом – до 0,9%, передает РИА «Новости».

Moody's прогнозирует рост дефицита бюждета. В 2017 году он составил 3,5% ВВП, сейчас вырос до 3,8%, а к 2028 году может еще увеличиться до 8%.

Снижения ставки корпоративного налога в США с 35% до 20% привело к сокращению поступлений от бизнеса на 31%.

«Постоянный рост бюджетного дефицита приведет к тому, что федеральный долг и бремя его обслуживания достигнут исторически рекордных уровней, что, в конечном счете, окажет давление на суверенный кредитный рейтинг страны», – полагают в агентстве.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп рискует уникальным финансовым положением США.