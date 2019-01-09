Трамп обратился к американцам в связи с шатдауном и кризисом на границе

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением на тему шатдауна и кризиса на границе с Мексикой.

Он заявил о «растущем кризисе безопасности» и «гуманитарном кризисе», отметив, что «все американцы страдают от нелегальной иммиграции», передает РИА «Новости».

Трамп подчеркнул, что с данным вопросом связана проблема преступности, от которой страдают и иммигранты, и жители США. Президент сказал, что погибнуть могут тысячи, он привел несколько примеров жестоких убийств, совершенных нелегалами.

При этом, как заявил Трамп, США гордятся тем, что принимают законных иммигрантов.

Трамп сообщил, что пригласил лидеров Конгресса на встречу в среду, чтобы попытаться возобновить финансирование правительства. Он подтвердил, что отсутствие договоренности о финансировании объясняется лишь разногласиями насчет контроля границы с Мексикой, передает ТАСС.

«Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут», – заявил Трамп, сообщив о готовности пойти на уступки – он уже не настаивает на том, чтобы стена была из бетона, а согласен на стальное ограждение.

Трамп считает, что стена на границе с Мексикой «быстро себя окупит», в том числе через выгодные торговое соглашение с этой страной.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему кризисы с финансированием правительства в США не редкость.