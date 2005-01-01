Власти Италии предложили ввести санкции против Франции

Итальянское «Движение «5 звезд» предложит ввести санкции против стран, которые продолжают колонизировать Африку, заявил вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо.

К таким шагам его партия намерена «подталкивать как итальянское правительство, так и европейские и международные дипломатические институты», передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

Ди Майо назвал поток мигрантов и гибель людей в Средиземноморье «результатом действий некоторых стран, которые потом пытаются преподать нам урок».

Он подчеркнул, что Франция продолжает в «десятках стран» Африки «чеканить свою монету, колониальный франк», финансируя таким образом «свою внешнюю задолженность» через эксплуатацию Африки.

Напомним, в конце июня глава МВД Италии Маттео Сальвини и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо обрушились с критикой на «наглого президента [Франции Эммануэля] Макрона», подчеркнув, что Италия не собирается становиться «лагерем беженцев для всей Европы».

Макрон заявлял, что «Италия не переживает миграционный кризис так, каким он был до прошлого года, а кто так говорит, лжет».