Власти Италии обрушились с критикой на «наглого» Макрона

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини и вице-премьер страны Луиджи Ди Майо раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона.

Макрон в субботу заявил, что «Италия не переживает миграционный кризис так, каким он был до прошлого года, а кто так говорит, лжет». По его словам, в Европе можно увидеть политический кризис, который «начали играющие на страхе экстремисты», передает РИА «Новости».

Сальвини привел статистические данные, согласно которым в Италии за четыре года совершено 650 тыс. высадок мигрантов, получено 430 тыс. запросов. Сальвини сообщил, что в Италию прибыло 170 тыс. мигрантов, «до настоящего времени размещаемых в гостиницах, казармах и квартирах с расходами на более чем 5 млрд евро».

Сальвини предложил «наглому президенту Макрону» вместо того, чтобы высказывать оскорбления, открыть порты Франции, «прекратить отказываться от женщин, детей и мужчин».

Глава МВД заявил, что Италия не собирается становиться «лагерем беженцев для всей Европы», получив за это разве что «пару евро на чай».

Ди Майо обычно более осторожно высказывается по проблеме мигрантов, но он поддержал Сальвини, отметив, что ситуация с мигрантами в стране стала «чрезвычайной». Проблему создает «в том числе Франция», которая «выносит отказы на границе». Ди Майо заявил, что Макрон может превратить Францию во «врага номер один» для Италии.

Напомним, Сальвини возмутился попытками Брюсселя сделать итальянцев «полезными идиотами», узнав о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон уже подготовили проект документа по миграционному вопросу для предстоящего европейского саммита.