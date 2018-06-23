Итальянцев возмутила попытка Брюсселя сделать из них «полезных идиотов»

Глава МВД Италии Маттео Сальвини возмутился попытками Брюсселя сделать итальянцев «полезными идиотами», узнав о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон уже подготовили проект документа по миграционному вопросу для предстоящего европейского саммита.

Сальвини заявил, что премьер-министру Италии Джузеппе Конте нет смысла ехать в Брюссель на европейский саммит, если Берлин и Париж уже подготовили документ, в котором содержатся основные положения миграционного вопроса, передает «ИноTV» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

При этом немецкое СМИ считает, что в действительности сложившаяся ситуация может быть на руку Сальвини.

Так, в воскресенье, 24 июня, в 75 муниципалитетах Италии пройдут выборы, на которых будут противостоять друг другу, в первую очередь, правоцентристские и левоцентристские кандидаты.

Сальвини же является лидером враждебной к чужакам «Лиги севера» и надеется при помощи подобных скандальных ситуаций привлечь на сторону своих кандидатов избирателей «Движения пяти звезд».

Таким образом, Сальвини готов выступить в роли «европейского Трампа», чтобы не упустить шанс использовать недовольство итальянцев.

В то же время, считает N-TV, подготовленный Меркель и Макроном документ выглядит как попытка одурачить Италию не только в глазах Сальвини – он разозлил даже тех, кто не желает иметь ничего общего с нынешним итальянским правительством.

В свою очередь социал-демократы предупредили, что Италия может самоизолироваться от остальной части Евросоюза.

В данный момент Сальвини способен беспрепятственно продолжать свой самостоятельный курс, и ни «Движение пяти звезд», ни премьер-министр Конте не в состоянии встать у него на пути, заявляет N-TV.

Отмечается, что глава МВД Италии возлагает большие надежды на так называемую ось добровольцев между Римом, Веной и Мюнхеном, но не замечает расхождения во взглядах на проблему беженцев.

Сальвини намерен воспрепятствовать первичной миграции в Италию и поясняет, что мигранты в первую очередь ступают на «европейскую» землю, поэтому принимать их должны все государства ЕС.

В то же время премьер-министр Баварии Маркус Зедер поставил перед собой задачу помешать уже вторичной миграции.

Оба политика сходятся в том, что не желают успеха политике Меркель. Однако если канцлер ФРГ, непоколебимо настаивающая на поисках европейского решения, проиграет борьбу за власть с ХСС, это будет плохой новостью и для Италии, подчеркивает N-TV.

Ранее Сальвини заявил, что Евросоюз находится на грани краха, и в ближайший год станет ясно, удастся ли Европе сохранить единство.

Напомним, Италия решила больше не принимать корабли неправительственных организаций, которые занимаются спасением мигрантов. В связи с этим разгорелся крупный скандал вокруг ситуации с судном Aquarius, а затем с еще двумя подобными кораблями.