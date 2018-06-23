Итальянцев возмутила попытка Брюсселя сделать из них «полезных идиотов»

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23 июня, суббота  |  Последнее обновление — 16:11  |  vz.ru
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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Молдавия развязала пиар-войну вокруг Приднестровья

Разжигание антироссийских настроений в Молдавии ставит под угрозу военную ситуацию в ПриднестровьеФото: mod_russia/ twitter.com
Принятая Генассамблеей ООН резолюция с требованием к России вывести миротворцев из Приднестровья ожесточила дискуссию в Молдавии. Президент Додон назвал произошедшее антироссийским демаршем в преддверии выборов. А в Москве заявили о заинтересованности США помочь румынским унионистам взять реванш в отношении ПМР. Как появление скандальной резолюции отразится на ситуации на Днестре и итогах предстоящих парламентских выборов? Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
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На карту поставлено существование Евросоюза

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика. Подробности...

Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас с друзьями есть традиция: каждый год девятого мая мы читаем текст кого-нибудь из так называемых приличных людей о том, что этот день должен быть траурным. И каждый год мы отвечаем, что у нас уже есть траурный день. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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          Итальянцев возмутила попытка Брюсселя сделать из них «полезных идиотов»

          23 июня 2018, 14:48

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Глава МВД Италии Маттео Сальвини возмутился попытками Брюсселя сделать итальянцев «полезными идиотами», узнав о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон уже подготовили проект документа по миграционному вопросу для предстоящего европейского саммита.

          Сальвини заявил, что премьер-министру Италии Джузеппе Конте нет смысла ехать в Брюссель на европейский саммит, если Берлин и Париж уже подготовили документ, в котором содержатся основные положения миграционного вопроса, передает «ИноTV» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

          При этом немецкое СМИ считает, что в действительности сложившаяся ситуация может быть на руку Сальвини.

          Так, в воскресенье, 24 июня, в 75 муниципалитетах Италии пройдут выборы, на которых будут противостоять друг другу, в первую очередь, правоцентристские и левоцентристские кандидаты.

          Сальвини же является лидером враждебной к чужакам «Лиги севера» и надеется при помощи подобных скандальных ситуаций привлечь на сторону своих кандидатов избирателей «Движения пяти звезд».

          Таким образом, Сальвини готов выступить в роли «европейского Трампа», чтобы не упустить шанс использовать недовольство итальянцев.

          В то же время, считает N-TV, подготовленный Меркель и Макроном документ выглядит как попытка одурачить Италию не только в глазах Сальвини – он разозлил даже тех, кто не желает иметь ничего общего с нынешним итальянским правительством.

          В свою очередь социал-демократы предупредили, что Италия может самоизолироваться от остальной части Евросоюза.

          В данный момент Сальвини способен беспрепятственно продолжать свой самостоятельный курс, и ни «Движение пяти звезд», ни премьер-министр Конте не в состоянии встать у него на пути, заявляет N-TV.

          Отмечается, что глава МВД Италии возлагает большие надежды на так называемую ось добровольцев между Римом, Веной и Мюнхеном, но не замечает расхождения во взглядах на проблему беженцев.

          Сальвини намерен воспрепятствовать первичной миграции в Италию и поясняет, что мигранты в первую очередь ступают на «европейскую» землю, поэтому принимать их должны все государства ЕС.

          В то же время премьер-министр Баварии Маркус Зедер поставил перед собой задачу помешать уже вторичной миграции.

          Оба политика сходятся в том, что не желают успеха политике Меркель. Однако если канцлер ФРГ, непоколебимо настаивающая на поисках европейского решения, проиграет борьбу за власть с ХСС, это будет плохой новостью и для Италии, подчеркивает N-TV.

          Ранее Сальвини заявил, что Евросоюз находится на грани краха, и в ближайший год станет ясно, удастся ли Европе сохранить единство.

          Напомним, Италия решила больше не принимать корабли неправительственных организаций, которые занимаются спасением мигрантов. В связи с этим разгорелся крупный скандал вокруг ситуации с судном Aquarius, а затем с еще двумя подобными кораблями.


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