Между Италией и Францией разгорелся скандал из-за судна с беженцами

Итальянское правительство вызвало на ковер французского посла Кристиана Массе после «вызывающих удивление» высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу приема судна «Аквариус», на борту которого находятся 629 нелегальных мигрантов.

Возмущение итальянского МИД вызвали высказывания Макрона о том, что позиция Рима в отношении судна с беженцами цинична и безответственна, передает Deutsche Welle.

Ранее сообщалось, что Франция и Испания осудили отказ Италии принимать беженцев. Мадрид сообщил также о готовность принять судно «Аквариус».

Напомним, правительство Италии запретило заходить в порты страны судну «Аквариус», на котором находятся свыше 600 мигрантов.