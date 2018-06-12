Отказ Италии принимать мигрантов вызвал гнев Франции и Испании

Власти Италии направили к судну «Аквариус» в проливе между Сицилией и Мальтой два корабля и снабдили находящихся на нем мигрантов продовольствием и предметами первой необходимости, сообщает береговая охрана страны. Несмотря на это, Париж и Мадрид подвергли итальянские власти резкой критике.

Как передает РИА «Новости», на помощь судну были отправлены два корабля ВМС и береговой охраны Италии, на которые уже начали переправлять 500 мигрантов из числа находящихся на борту «Аквариуса». Ожидается, что три судна достигнут Валенсии за четыре дня.

Также утром во вторник на борт корабля были доставлены продовольствие и предметы первой необходимости. «Аквариус» поддерживает связь с национальным центром координации помощи на море, а также находится под наблюдением катеров береговой охраны с медперсоналом на борту, готовых немедленно оказать первую помощь.

В связи с ситуацией вокруг «Аквариус» президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Италию в «цинизме и безответственности» из-за ее отказа принять судно. В свою очередь, глава минюста Испании Долорес Дельгадо предположила, что Италия может понести «международную ответственность за нарушение соглашений по правам человека».

Накануне сообщалось, что Испания готова принять судно «Аквариус» с мигрантами, которое не пустили на свою территорию новые власти Италии.

На борту судна Aquarius в международных водах Средиземного моря находятся свыше 600 мигрантов.