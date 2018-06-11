Испания согласилась принять судно с мигрантами

Испания готова принять судно «Аквариус» с мигрантами, которое не пустили на свою территорию новые власти Италии, сообщил председатель правительства страны Педро Санчес.

Санчес «дал поручения, чтобы Испания выполнила международные обязательства в вопросе гуманитарного кризиса, и объявил, что примет в испанском порту судно Aquarius, на котором находятся более 600 человек», передает ТАСС со ссылкой на заявление премьера.

Судно примет порт Валенсии.

Санчес пояснил, что считает обязанностью помочь избежать гуманитарную катастрофу и предложить «безопасную гавань» этим людям, тем самым выполняя обязательства международного права».

Ранее в понедельник сообщалось, что правительство Италии запретило заходить судну «Аквариус» в порты страны.