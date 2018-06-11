Новые власти Италии отказались впустить мигрантов

Правительство Италии запретило заходить в порты страны судну «Аквариус», на котором находится 629 мигрантов.

«С сегодняшнего дня Италия начинает говорить «нет» контрабанде людей и бизнесу незаконной миграции», – заявил новый руководитель МВД Италии Маттео Сальвини из националистической партии «Лига», сообщает BFM.

Италия предложила Мальте принять «Аквариус», но там отказались, сославшись на нарушение Италией международных правил.

Отмечается, что судно принадлежит немецкой организации SOS Mediterranee. На нем находится 123 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, 11 детей и семь беременных женщин, которые были спасены в шести разных операциях в водах Ливии.

Напомним, 31 мая юрист Джузеппе Конте по поручению президента Италии Серджо Маттареллы сформировал новый состав правительства и представил его главе государства. Он заявлял, что новое правительство Италии будет выступать за пересмотр санкционной политики в отношении России.