Италия дала ЕС один год

Существование Евросоюза находится под угрозой и определится в течение ближайшего года, заявил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.

Сальвини заявил, что в течение года станет ясно, «сохранится ли единая Европа», передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Вице-премьер добавил, что Италия больше не может впускать мигрантов на свою территорию. Более того, часть из них следует выслать.

Напомним, Италия решила больше не принимать корабли неправительственных организаций, которые занимаются спасением мигрантов.

После этого разгорелся крупный скандал вокруг ситуации с судном Aquarius, а затем с еще двумя подобными кораблями.