Италия отказалась принимать два судна с мигрантами

В Италии не примут суда под флагом Нидерландов Lifeline и Seefuchs, на борту которых находятся мигранты, сообщил итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини.

Два судна неправительственных организаций «находятся у берегов Ливии в ожидании людей, брошенных контрабандистами», сообщил он.

Сальвини подчеркнул, что «Италия больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции», передает ТАСС.

По его словам, НПО должны найти «другие порты, куда смогут направиться» суда.

Напомним, Италия отказалась пускать в свои порты корабли неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов в Средиземноморье. Правительство Италии уже запретило заходить в порты страны судну Aquarius, на котором находятся свыше 600 мигрантов. Aquarius направляется к Испании.