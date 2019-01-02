Пользователи Сети похвалили CNN за приучение публики к мысли о российском Крыме

В соцсетях отреагировали на новогодний выпуск американского телеканала CNN, в котором Симферополь был назван российским городом.

В передаче CNN опубликовал кадры салюта, сопроводив их титром «Симферополь, Россия». В соцсетях с воодушевлением встретили новость об этом «признании» со стороны CNN, передает РИА «Новости».

«Ну, правду же сказали...», – написал @crystal_max. @L37Ai заметил, что в Симферополе украинских флагов нет.

«Уже и CNN стали приучать публику к мысли, что Крым российский. Хорошая тенденция», – отметил @VasilenkoAI.

«Наконец-то не фейки от CNN», – заметил @realestVK.

Представительство российского МИД в Симферополе поблагодарило CNN за поздравления и еще раз подчеркнуло, что Крым – это Россия.

Ранее посольство Украины в Вашингтоне выразило негодование в связи с материалом телеканала CNN, где Симферополь обозначили частью России.