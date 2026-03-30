«РГ»: Иран разрушил миф о неприкосновенности баз США

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ситуацию вокруг удара Ирана по базе имени принца Султана в Саудовской Аравии и уничтожения самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS обсудили с «Российской газетой» Дандыкин и Верейкин.

По их словам, удар не только вывел из строя один из самых дорогих самолетов США, но и разрушил миф о неприкосновенности американских передовых баз в регионе.

Дандыкин напомнил, что E-3 является ключевым элементом управления авиацией. «Фактически это воздушный командный пункт, который определяет обстановку и управляет силами в реальном времени», – сказал он.

Он отметил, что стоимость такой машины может исчисляться сотнями миллионов долларов, а сам факт ее поражения стал серьезным сигналом для Пентагона. По открытым данным, у США было около 16 таких самолетов, на саудовской базе находилось шесть, теперь их меньше.

По данным экспертов, иранский удар привел к ранению 12 американских военных, двое из них находятся в тяжелом состоянии, а также вывел из строя два заправщика KC-135. Дандыкин подчеркнул, что, как и удары по танкерам в Израиле, атака по AWACS и инфраструктуре показала: под прицелом оказались аэродромы, логистика и разведка, а первые удары целенаправленно пришлись по радарам, способным отслеживать атаки.

Верейкин заявил, что концепция размещения столь дорогих и сложных авиационных комплексов на передовых базах в условиях современной мобильной войны, насыщенной высокоточными средствами поражения, устарела.

По его словам, большой самолет с радиолокационным комплексом представляет собой заметную и простую цель, а подготовка к его вылету занимает значительное время, поэтому при ракетном ударе поднять AWACS в воздух практически невозможно.

Эксперты считают, что Иран внимательно изучил опыт СВО и сделал ставку на асимметричные удары по уязвимым точкам – аэродромам, заправщикам, системам ПВО, то есть на логистику и инфраструктуру, а не на лобовое столкновение. Дандыкин напомнил о ресурсах Ирана, где проживает 92 млн человек и территория сопоставима с тремя Украинами, и предупредил, что недооценка такого противника уже сыграла с США злую шутку.

Политический эффект удара по территории Саудовской Аравии, считавшей себя под защитой американского зонтика, эксперты назвали тяжелым ударом по доверию союзников к Вашингтону. Дандыкин напомнил о конфликтных высказываниях американского лидера в адрес наследного принца и отметил, что ожидаемая гарантия неприкосновенности превратилась в «решето». По его оценке, разворачивающийся конфликт может затянуться по «вьетнамскому сценарию» и превратиться в жесткую борьбу на выживание.

Для России, по мнению Верейкина, главный урок состоит в необходимости пересмотра защиты аэродромов и размещения стратегических активов. Он считает важным строить стационарные укрытия, насыщать аэродромные зоны средствами ПВО и противодействия беспилотникам, хотя стопроцентной защиты от тяжелых боевых частей не существует.

В качестве перспективы он указал на развитие более компактных платформ для задач дальнего радиолокационного обнаружения и распределенных систем с учетом возможностей современной спутниковой разведки.

Верейкин подчеркнул, что борьба средств нападения и защиты носит непрерывный характер и сейчас продемонстрирован «козырь» по уничтожению таких самолетов, но со временем будет найден ответ. Он заверил, что военная наука и промышленность России не дремлют, а иранский удар по базе в Саудовской Аравии стал стратегическим предупреждением: в современной войне не существует абсолютно неуязвимых систем, выигрывает тот, кто быстрее учится и адаптируется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате иранской атаки на авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry ВВС США. При ударе по этой базе минимум 10 американских военных получили ранения, а несколько самолетов-заправщиков были повреждены.

В начале марта дешевые иранские дроны-камикадзе уничтожили новейшие американские радары ПРО AN/TPY-2 и AN/FPS-132 на базах в Иордании и Катаре.