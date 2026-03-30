Трамп заявил, что ждет Лукашенко на заседании «Совета мира»
Американский президент Дональд Трамп выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко за помилование 250 осужденных и заявил, что рассчитывает увидеть его на следующем заседании «Совета мира».
Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул на прошлой неделе провел переговоры с Лукашенко, пояснил Трамп, пишет ТАСС.
Он уточнил, что общее число заключенных, «великодушно освобожденных президентом Лукашенко» с мая прошлого года, значительно превысило 500 человек.
Американский лидер добавил, что хотел бы выразить искреннюю признательность белорусскому президенту за принятое решение и ожидает встречи с ним на следующем заседании Совета мира.
Летом прошлого года Трамп выражал надежду на скорое освобождение 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии. Белорусский президент Александр Лукашенко в декабре принял решение помиловать 123 иностранцев на основании достигнутых договоренностей с Трампом.