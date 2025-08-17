  • Новость часаТрамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией
    Режим Майи Санду вступил в борьбу за выживание
    Политолог: Европейцы боятся встречи Трампа с Зеленским один на один
    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за его свитера (видео)
    Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине
    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского
    Нанесен удар по террористам «Азова» в Харьковской области
    Определен состав европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа
    Под Херсоном разгромили группу французских наемников
    Во Франции заявили о неприемлемости демилитаризации Украины
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как не стать скуфом

    Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берет реванш.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    17 августа 2025, 17:33 • Новости дня

    Трамп выразил надежду на скорое освобождение 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети выразил ожидание скорого освобождения 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии, отметив роль в этом вопросе президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое освобождение 1,3 тыс. человек в Белоруссии, передает РИА «Новости». В публикации в своей соцсети Truth Social он поблагодарил Белоруссию и назвал Александра Лукашенко сильным лидером.

    «Спасибо Белоруссии и ее сильному лидеру. Я надеюсь, что 1300 человек скоро будут также освобождены», – написал Трамп.

    К своему сообщению Трамп добавил комментарий другого пользователя, в котором говорилось о том, что Лукашенко обсуждает с Трампом вопрос освобождения одной тысячи трехсот заключенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил, что во время телефонных переговоров с Александром Лукашенко обсуждалась возможность освобождения 1,3 тыс. заключенных. Трамп отметил, что целью разговора было поблагодарить белорусского лидера за недавнее освобождение 16 человек.

    16 августа 2025, 21:20 • Новости дня
    Зеленский заявил Трампу о невозможности вывода ВСУ из Донбасса

    Reuters: Зеленский отказался вывести украинские войска из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что вывод украинских войск из Донбасса невозможен, сообщило агентство Reuters.

    Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что данная позиция была озвучена Зеленским в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Беседа между лидерами стран длилась около полутора часов и состоялась после встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

    В ходе разговора Трамп проинформировал Зеленского об итогах саммита и передал, что российская сторона якобы предложила «заморозить линию фронта» при условии полного вывода украинских войск из ДНР и ЛНР. В ответ Зеленский, по данным источников Reuters, заявил, что это невозможно.. В другом материале Reuters уточняется, что Зеленский отклонил это требование.

    Издание The Washington Post отметило, что последовавший разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами по итогам их личной беседы отличался большей напряженностью по сравнению с консультациями перед саммитом.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил европейским лидерам план мира, предусматривающий признание всего Донбасса частью России.

    Трамп заявил, что его приоритетом является не временное прекращение огня, а полное мирное соглашение по Украине.

    Трамп обсудил с лидерами ЕС вариант предоставления Украине гарантий безопасности по примеру коллективной обороны НАТО, но без участия самого альянса.

    В МИД России отметили, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции.

    16 августа 2025, 22:26 • Новости дня
    Axios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.

    «По словам источников, в ходе телефонного разговора после саммита Трамп также заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу. Однако, судя по условиям Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным. По словам источников, Трамп также пригласил европейских лидеров принять участие в совещании в Белом доме, которое состоится в понедельник», – пишет портал Axios.

    Источник издание добавил, что российский лидер действительно готов обсудить гарантии безопасности для Украины, однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

    «Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «как можно скорее», уже 22 августа. Путин публично не высказывался о возможности такой встречи», – сообщили Axios информаторы.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    17 августа 2025, 03:58 • Новости дня
    Во Франции заявили о неприемлемости демилитаризации Украины
    Во Франции заявили о неприемлемости демилитаризации Украины
    @ Teresa Suarez/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил в интервью, что Париж будет препятствовать любым попыткам демилитаризации Украины и выступать за усиление ее армии как гарантии безопасности страны.

    «Все дипломатические усилия должны быть поддержаны, но реальность окажется на местах. <...> Пока продолжается российская агрессия, мы будем продолжать поддерживать Украину и поддерживать давление на путинский режим. Дипломатия опирается на это соотношение сил», – заявил Аддад в интервью La Trinubne.

    По его словам, Франция регулярно координирует свои действия с американскими, европейскими и украинскими партнерами по подготовке таких встреч, которая состоится в понедельник у Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

    «Наша поддержка Украины носит долгосрочный характер. Среди мер – санкции, которые мы только что усилили 18-м пакетом, поставками оружия, работой над гарантиями безопасности под руководством Франции», – добавил он.

    Аддад заявил, что гарантии безопасности Украины должны включать сильную армию страны, в связи с чем любые попытки демилитаризировать ее неприемлемы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял, что  российская сторона не допустит, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые могут стать угрозой для России и ее народа.

    экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о важной роли России в демилитаризации Украины.


    17 августа 2025, 06:47 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам для визита в Белый дом

    Канцлер Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам перед визитом в Белый дом

    Канцлер ФРГ Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам для визита в Белый дом
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Следующим шагом на пути разрешения украинского конфликта станет встреча американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского в понедельник в Вашингтоне, подготовкой последнего к которой занимался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью телеканалу ARD предположил, что беседа с Трампом для Зеленского будет «очень значительной» с точки зрения протокола, имея в виду последний визит Зеленского в Белый дом.

    Мерц, который посетил Вашингтон в феврале и назвал свой разговор с Трампом достаточно успешным, дал Зеленскому «несколько советов о том, как ему следует себя вести во время следующего появления в Белом доме».

    «Я дал Владимиру Зеленскому несколько советов о том, как ему следует себя вести во время следующего визита в Белый дом. Это во многом зависит от того, что запланировано на понедельник. Будет ли это снова в Овальном кабинете? Будет ли это в другой части Белого дома? Мы обсудим это завтра», – приводит ТАСС слова Мерца.

    По словам германского канцлера, вскоре также ожидается трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и российского президента Владимира Путина, о чем Трамп сообщил после саммита на Аляске.

    «Многие вопросы остаются открытыми, но, по крайней мере, переговоры начались. И это, безусловно, хорошая новость», – резюмировал Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские страны заявили, что поддерживают мирные инициативы Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но европейская солидарность с Украиной останется непоколебимой, сказал канцлер Германии Мерц.

    Президент США Трамп в разговоре с лидерами ЕС после саммита с Владимиром Путиным заявил, что полное мирное соглашение по Украине важнее временного прекращения огня.

    Bild узнала, когда главы ФРГ, Франции и Британии определятся с поездкой в США.

    17 августа 2025, 02:45 • Новости дня
    Белый дом позабавили сведения о якобы потерянных Госдепом бумагах на Аляске
    Белый дом позабавили сведения о якобы потерянных Госдепом бумагах на Аляске
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сообщение NPR о том, что сотрудники Госдепартамента оставили информацию о расписании саммита на Аляске на принтере отеля опровергли в Белом доме, назвав забавным.

    «Забавно, что NPR публикует многостраничное обеденное меню и называет это «нарушением безопасности». Этот вид самопровозглашенных «журналистских расследований» почему никто не воспринимает всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются налогоплательщиками», – приводит ABC News заявление зампресс-секретаря Белого дома Анны Келли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Национальное общественное радио США (NPR) сообщило, что восемь страниц, которые, по всей видимости, были подготовлены американскими сотрудниками Госдепа, случайно оказались в принтере отеля и содержали точные места и время проведения саммита, а также номера телефонов государственных служащих США.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    17 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Стало известно о составе европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа

    Определен состав европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа

    Стало известно о составе европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские лидеры решили сопровождать Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, передает ТАСС. Помимо Мелони, в Вашингтон отправятся канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Перед вылетом Мелони примет участие в видеоконференции «коалиции желающих».

    Президент Финляндии Александр Стубб, как сообщается на сайте его офиса, также примет участие во встрече «коалиции желающих» по поддержке Украины в формате телефонного совещания 17 августа.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что 18 августа направится в США для участия во встрече Трампа с Зеленским и другими европейскими лидерами, сообщили в альянсе.

    Пресс-служба Даунинг-стрит объявила, что премьер-министр Британии также присоединится к Зеленскому на встрече в Белом доме. Он подтвердит, что его поддержка Украины продолжится так долго, сколько потребуется.

    СМИ писали, что Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.

    Также сообщалось, что Эмманюэль Макрон отправится вместе с Зеленским в США на встречу с Трампом.

    Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.

    17 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа боится отпускать Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом. Для Старого Света принципиально важно не допустить прекращения конфликта, однако заставить главу Белого дома отказаться от идеи заключения мирного договора с Россией они вряд ли сумеют, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Трамп в понедельник встретится с Зеленским в Вашингтоне, где последнего будет сопровождать когорта лидеров стран ЕС.

    «Владимир Зеленский действительно угодил в ловушку Дональда Трампа. Украинские националисты на взводе. Их, конечно, пытаются задобрить: в своем недавнем обращении Зеленский заявил, что он не станет выводить войска с территории Донбасса. Однако эта тема, как и обсуждение любых уступок в пользу России со стороны Украины, крайне взрывоопасна», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Власть Зеленского долгое время опиралась на идейных националистов, что сделало украинское руководство зависимым от этой группы. Банковая не может пойти им наперекор, поскольку в таком случае в стране начнется масштабный кризис. Но в то же время терять поддержку со стороны Вашингтона им не хочется», – акцентирует она.

    «То есть Зеленский оказался меж двух огней: с одной стороны Трамп, ожидающий от него согласия на уступки, с другой – националисты, не желающие договариваться с Москвой. В сложившейся ситуации Украина может опереться только на Европу, тоже не готовую к прекращению боевых действий», – полагает собеседница.

    «Сегодня именно ЕС и Британия являются главными интересантами продолжения конфликта. Но я сомневаюсь, что им удастся помочь Зеленскому отказаться от предложения США. По большому счету Старый Свет, как и Киев, тоже угодил в ловушку, поскольку Европа находится в экономической и военной зависимости от Вашингтона», – добавляет эксперт.

    «Конечно, Брюссель не во всем следует американскому фарватеру, но возможностей для ответного давления на Белый дом у него практически нет. Это и приводит к желанию европейских лидеров «всем скопом» направиться в Штаты в качестве «группы поддержки» Зеленского», – заключила она.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Он отметил, что после окончания саммита на Аляске у него прошел телефонный разговор с главой Белого дома, в ходе которого они обсуждали основные пункты переговоров США и России. На этом фоне он также заявил о поддержке идеи трехстороннего разговора Киева, Вашингтона и Москвы.

    Грядущую встречу в Белом доме в соцсети Truth Social вскоре подтвердил и сам президент Штатов. В своем сообщении он подчеркнул, что в настоящий момент «лучшим способом положить конец войне» является непосредственно заключение мирного соглашения, а не режим приостановки огня, который «зачастую не соблюдается».

    Американский лидер также добавил, что в случае, если диалог с Зеленским пройдет удачно, следующим этапом переговорного процесса станет встреча с Путиным. Однако планировавшийся трехсторонний формат рискует превратиться в дискуссию с большим количеством игроков. Так, западные СМИ сообщают, что в Вашингтон могут отправиться и некоторые европейские лидеры.

    Politico пишет, что в поездке Зеленского в столицу США может сопровождать президент Финляндии Александр Стубб, задачей которого станет «предотвращение любых разногласий», а также «убеждение главы Белого дома включить Европу» в дальнейшее обсуждение прекращения конфликта на Украине».

    В свою очередь Bild отмечает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер рассматривают возможность отправиться в понедельник в Вашингтон. Кроме того, «поддержать» Зеленского лично намерен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Поездку в Вашингтон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) также подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Подобное рвение политиков Старого Света отправиться в понедельник в Вашингтон прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В своем Telegram-канале он написал: «Европейские и британские сторонники конфликта в панике». Действительно, ожидания лидеров ЕС от предстоящей встречи далеки от оптимистичных.

    Так, Sky News пишет, что Зеленский осознает опасность «попасть в очередную засаду в Овальном кабинете», однако он вынужден представлять себя «добровольным участником мирных переговоров». При этом издание отмечает, что на грядущей встрече его не будут поджидать «красная дорожка и аплодисменты».

    17 августа 2025, 11:25 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии сообщило о сложной обстановке у воздушных границ

    Минобороны Белоруссии: Ситуация вокруг воздушного пространства страны сложная

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с активизацией разведывательных и тактических полетов авиации НАТО, ситуация у воздушных границ Белоруссии остается напряженной, сообщил начальник штаба управления авиацией – первый заместитель начальника авиации республики Андрей Рачков.

    Первый заместитель начальника авиации республики Андрей Рачков рассказал, что НАТО применяет весь спектр разведывательной авиации, включая до 12 вылетов в сутки и групповые полеты тактической авиации не только ВВС Польши, но и других стран НАТО. По его словам, полеты осуществляются с временных аэродромов в Польше и странах Балтии под управлением самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, передает ТАСС.

    Рачков отметил, что вдоль государственной границы Белоруссии фиксируются полеты легкомоторной авиации, вертолетов и беспилотников. Он считает, что иностранные военные анализируют ситуацию на белорусской территории и обеспокоены уровнем боевой подготовки республики. При этом, по его словам, белорусские силы ПВО всегда готовы пресечь любые нарушения государственной границы и воздушного пространства.

    Он также добавил, что парк авиационной техники Белоруссии регулярно пополняется современной техникой. В этом году республика уже получила звено ударных вертолетов Ми-35М, которые базируются в Мачуличах, и первое звено модернизированных самолетов Су-30СМ-2. Рачков сообщил, что к концу года Белоруссия рассчитывает получить еще четыре новых модернизированных Су-30СМ-2.

    Ранее генерал-майор Андрей Лукьянович заявил, что с начала года на южных рубежах Белоруссии зарегистрировали свыше 300 случаев проникновения беспилотников.

    Белорусские власти выразили обеспокоенность намерением Польши сформировать у границ группировку до 34 тыс. военнослужащих.

    Минобороны Белоруссии заявило об агрессии НАТО перед учениями «Запад».

    17 августа 2025, 13:26 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским

    Фон дер Ляйен заявила, что примет участие во встрече Трампа с Зеленским в США

    Фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направится в США, чтобы принять участие во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом,

    Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети, что примет участие во встрече американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она подчеркнула, что по приглашению Зеленского присоединится к мероприятию, которое состоится в понедельник в Белом доме при участии других европейских лидеров.

    Кроме того, фон дер Ляйен уточнила, что Владимир Зеленский посетит Брюссель в воскресенье, чтобы вместе с ней принять участие в виртуальном заседании так называемой коалиции желающих.

    СМИ писали, что Владимир Зеленский понимает, что встреча с Дональдом Трампом в Овальном кабинете может обернуться для него «засадой».

    Напомним, Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.

    Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официальных приглашений им не направили.

    Politico сообщил, что Рютте собрался посетить встречу Зеленского с Трампом.

    16 августа 2025, 23:58 • Новости дня
    Fox News опубликовал письмо Меланьи Трамп к Владимиру Путину

    Tекст: Ирма Каплан

    На саммите на Аляске президент США Дональд Трамп передал своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо супруги Меланьи, которое телеканал Fox News выложил в открытый доступ.

    В письме супруги президента США Меланьи Трамп к Владимиру Путину содержится призыв к волевому решению остановить украинский конфликт ради будущих поколений.

    «Каждый ребенок разделяет одни и те же скрытые мечты: о любви, возможностях и безопасности, где бы он ни родился – в сельской местности или центре роскошного города. Наша обязанность как родителей – оправдывать надежды будущего поколения. Как родители мы обязаны взращивать надежды следующего поколения. Как лидеры мы ответственны за сохранение будущего детей», – сказано в письме, представленном Fox News.

    Первая леди США пытается убедить российского лидера в том, что каждое поколение начинает свой чистый и незамутненный путь с веры в лучшее, и это выше географии, правительств и идеологий, однако некоторым из них приходится труднее.

    «В нынешнем мире некоторые дети вынуждены сдерживать тихий смех, чтобы тьма их не поглотила – такой молчаливый вызов силам, которые могут лишить их будущего. Господин Путин, вы один способны вернуть им способность звонко смеяться», – написала госпожа Трамп.

    В завершение послания она убеждает президента России в том, что настало время одним росчерком пера послужить не только своей стране, но и всему человечеству. Меланья Трамп считает, что реализовать такую смелую идею, выходящую за пределы человеческих разногласий, под силу именно Владимиру Путину.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей супруги Меланьи.

    Москва неоднократно заявляла, что защищает уязвимых детей от военных действий, а помощник президента России и глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский указал на политический пиар вокруг возвращения детей.

    Так, в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле выяснилось, что часть украинских детей из представленного Киевом списка никогда не бывали на территории России, а 50 фамилий – взрослые люди.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Запада о возвращении украинских детей русофобией.

    16 августа 2025, 17:49 • Новости дня
    WSJ: Трамп пообещал ЕС предоставить гарантии безопасности Украине

    WSJ: Трамп выразил ЕС готовность предоставить гарантии безопасности Украине

    WSJ: Трамп пообещал ЕС предоставить гарантии безопасности Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, сообщает The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидерами европейских стран выразил готовность предоставить Украине прямые гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Разговор состоялся с борта президентского самолета США.

    Трамп, по данным издания, заявил: «Я более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили прямые гарантии безопасности Украине». Источники заявляют, что это заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных путей урегулирования конфликта на Украине.

    Кроме того, после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске в пятницу, Трамп отметил, что дальнейшее достижение соглашения по Украине зависит от позиции Владимира Зеленского и европейских стран.

    Ранее Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа новые гарантии безопасности для Украины.

    Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами обсудил возможность предоставления Украине гарантий безопасности по принципу коллективной обороны НАТО, но без участия альянса.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Трампом на Аляске согласился с доводами американского президента о необходимости обеспечить безопасность Украины.

    17 августа 2025, 05:25 • Новости дня
    Британский полковник назвал НАТО «бумажным тигром» по сравнению с ВС России

    Telegraph: Экс-полковник назвал НАТО «бумажным тигром» в сравнении с ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Полковник британских вооруженных сил в отставке Ричард Кемп в статье для Telegraph заявил, что время вялых европейских компромиссов прошло, так как Европа не всегда может полагаться на дядю Сэма в вопросе спасения, когда рядом такая держава, как Россия.

    Отставной британский полковник Кемп в своей статье для Telegraph напоминает, как Россия поддерживает «поразительный уровень производства вооружений», якобы дополняя его поставками из Ирана, Северной Кореи и Китая. Как  переориентировала экономику с Европы на страны БРИКС, как преодолела  финансовые трудности.

    « Россия показала, что ее вооруженные силы не бумажный тигр. Хваленой западной техники, технического совершенства и военных доктрин недостаточно, чтобы победить ее. Действительно, Россия усвоила уроки современной войны, адаптировав свои силы и стратегии для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другими инновациями на поле боя так, как это не удалось Западу», – пишет Кемп.

    Он перечисляет также, как зависимые от российских энергоносителей европейские страны продолжали играть роль в подпитке российских ресурсов, а суровые западные санкции оказались недостаточными.

    «Тем временем европейцы превратились в наблюдателей за судьбой Украины – и своей собственной. Европейские лидеры, похоже, даже не осознают, что причина всей этой ситуации и всего, что из нее вырастет, во многом находится у них самих», – говорится в статье.

    Британский отставник считает, что причина спецоперации совсем на то, о чем говорит российский президент Владимир Путин, а наоборот.

    «Путин совершенно верно оценил ситуацию: именно НАТО было «бумажным тигром», – отметил он.

    Кемп привычно стращает евроколлег злой и мощной Россией, призывает объединяться и самим готовиться к обороне, увеличивать затраты на нее, восстанавливать армии и закаливать политическое мышление, так как американский Дядя Сэм совсем ненадежен.

    «География сама по себе диктует, что европейские страны теоретически должны вкладывать в будущее Украины больше средств, чем США, и именно им следует стремиться нести бремя гарантий безопасности, а не постоянно оглядываться по ту сторону Атлантики», – считает отставной полковник.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил в интервью, что Париж будет препятствовать любым попыткам демилитаризации Украины и выступать за усиление ее армии как гарантии безопасности страны.Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома

уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.

    уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.


    17 августа 2025, 02:29 • Новости дня
    Bild узнала, когда главы ФРГ, Франции и Британии определятся с поездкой в США

    Bild: Главы ФРГ, Франции и Британии 17 августа определятся с поездкой в США

    Tекст: Ирма Каплан

    По информации газета Bild, американский президент Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому пригласить европейских политиков в США, хотя официального приглашения нет, европейцы намерены избежать демонстративной встречи.

    «Правительства канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона намерены в воскресенье скоординировать действия и совместно решить, поедут ли в США и кто именно. Однако для этого требуется официальное приглашение от США», – пишет газета Bild со ссылкой на правительственные источники.

    Ранее в субботу Мерц заявил, что сделал позитивный вывод из саммита на Аляске.

    «Этот саммит может стать успешным шагом на пути к миру на Украине, если сейчас будут предприняты правильные шаги», – заявил председатель ХДС телеканалу RTL/ntv.

    Он упомянул запланированную встречу Трампа и Зеленского, затем последует трехсторонняя встреча с российским президентом Владимиром Путиным, время и место которой пока неизвестны.

    «Это хороший путь, но он все равно будет трудным. И я думаю, мы не должны недооценивать это», – добавил Мерц.

    Bild сделала приписку к материалу о том, что прямого приглашения от Дональда Трампа Фридриху Мерцу так и не поступало. По данным New York Times, приглашение американского лидера было адресовано ведущим европейским политикам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские страны заявили, что поддерживают мирные инициативы Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но европейская солидарность с Украиной останется непоколебимой, сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами ЕС после саммита с Владимиром Путиным заявил, что полное мирное соглашение по Украине важнее временного прекращения огня.

    17 августа 2025, 01:13 • Новости дня
    FT узнала, что в Киеве саммит на Аляске назвали «ударом в спину» Зеленского

    Tекст: Ирма Каплан

    Изменение позиции американского президента Дональда Трампа, который в среду обещал Владимиру Зеленскому «давить на Москву», а на Аляске расстилал ковровую дорожку перед президентом России, вызвало резкую критику украинских чиновников, которые обвинили Трампа в подрыве усилий по справедливому завершению войны.

    «Это удар в спину», – заявил Financiel Times (FT) высокопоставленный украинский чиновник.

    «Он (Трамп) просто хочет быстро заключить сделку», – сказал второй.

    Александр Мережко, председатель комитета Верховной рады по иностранным делам, охарактеризовал итоги саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина для своей страны одним словом: «ужасно».

    По его словам, главы России и США объединятся и начнут склонять Украину к мирному договору и это будет началом капитуляции.

    «Идея саммита, как нам объяснили Трамп и (госсекретарь США Марко) Рубио, заключалась в том, чтобы предъявить Путину требование о немедленном прекращении огня. И если он отклонит это предложение, для него будут серьезные последствия», – говорит Мережко, отмечая, что этого не произошло и Трамп будто бы этого не заметил.

    Трамп пригласил Зеленского вернуться в Вашингтон для переговоров в Овальном кабинете в понедельник, туда, где шесть месяцев назад президент США и его вице-президент Джей Ди Вэнс устроили Зеленскому взбучку за нежелание заключить мирное соглашение при посредничестве США.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой. Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Axios назвал 22 августа датой планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне.

    16 августа 2025, 21:11 • Новости дня
    Стало известно об отмене визита торговых переговорщиков США в Индию

    NDTV: Визит группы торговых переговорщиков из США в Индию отменили

    Tекст: Вера Басилая

    Визит делегации торговых переговорщиков из США в Индию, который планировался на 25-29 августа, был отменен, сообщает NDTV.

    Визит торговых переговорщиков из США в Индию, который был намечен на период с 25 по 29 августа, отменен, передает РИА «Новости».

    Индийские журналисты сообщили, что стороны пока не согласовали новую дату обсуждения двустороннего торгового соглашения.

    По информации телеканала, очередной раунд переговоров, вероятно, будет перенесен на более поздний срок. Источники отметили, что представители обеих стран продолжают поддерживать связь. О причинах отмены визита официально не сообщается.

    Ранее Индия выразила надежду на отмену санкций после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа.

    США допустили возможность усиления санкций в случае неудачного исхода саммита на Аляске.

    Напомним, Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины 25% на импорт товаров из Индии.

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе

    Прошедший на Аляске саммит Россия – США продемонстрировал взаимное уважение двух сверхдержав и вызвал панику в Евросоюзе и Киеве. В итоге ЕС даже не смог принять общее заявление о саммите, ограничившись обещаниями «продолжать давить» на Россию. Эксперты отмечают, что лихорадочная реакция на историческую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа доказывает растерянность Брюсселя. Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть II

    Коллективный подвиг камчатских врачей, описанный в предыдущем репортаже газеты ВЗГЛЯД, – далеко не единственное, чем может и должно запомниться сильнейшее землетрясение в Петропавловске-Камчатском и его окрестностях. Самообладание популярной радиоведущей. Мужество воспитательниц детсадов. И, разумеется, выявленные стихией проблемы, которые требуют срочного решения – как на краевом, так и на федеральном уровне. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

