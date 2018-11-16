Киев возмутился предательством «друзей из CNN»

Посольство Украины в Вашингтоне выразило негодование в связи с материалом телеканала CNN, где Симферополь обозначили частью России.

«Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь – украинский город на Крымском полуострове, оккупированном Россией», – приводит РИА «Новости» сообщение посольства.

Посольство имеет в виду новогодний материал телеканала CNN, на фото в котором Симферополь обозначен частью России.

В последнее время на Западе все чаще Крым обозначают частью России – не только на картах и в материалах СМИ. Так, в ноябре Международный валютный фонд в осеннем Обзоре региональной экономики Европы посчитал экономические показатели Крыма российскими, при этом не признавая территорию частью России.