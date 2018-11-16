МВФ посчитал Крым и Севастополь частью России

Международный валютный фонд (МВФ) в осеннем Обзоре региональной экономики Европы посчитал экономические показатели Крыма российскими, при этом не признавая территорию частью России.

На прикрепленной к документу карте полуостров изображен как часть Украины и помечен сизым цветом, обозначающим не входящую в ЕС Восточную Европу. Россия же проиллюстрирована темно-желтым цветом.

При этом составители отчета подчеркнули, что «со стороны МВФ границы, цвета, обозначения и любая другая информация, указанная на картах, не означает суждения о правовом статусе территорий или признание и принятие границ». Однако «статистические данные о Крыме и городе Севастополе учитываются как часть данных о России» и не включены в информацию об экономике Украины.

В комментарии РИА «Новости» в фонде уточнили, что статистика по Крыму и Севастополю де-факто исключена из отчетов по Украине с февральского отчета 2015 года, статданные которого относились к 2014 году. Доклады МВФ по России, по занятости, народонаселению и статистике исполнения госбюджета включают Крым и Севастополь с 2015 года.

«В статистических целях страна, которая де-факто управляет территорией, обязана сообщать статистические данные. Использование Международным валютным фондом статистических данных не является намеком на то, что он признает или занимает позицию по вопросу о том, какая страна имеет юридическое право на данную территорию – если имеется международный спор относительно нее», – отметили в МВФ.

Обзор МВФ посвящен замедлению темпов экономического роста в Европе. На потенциал европейской экономики, по мнению аналитиков фонда, оказывают давление главным образом высокие цены на энергоносители, снижение внешнего спроса и эскалация торговых войн. В то же время основными бенефициарами ситуации в регионе стали Россия и Норвегия как основные сырьевые экономики в Европе. Так, согласно отчету, прогноз по росту ВВП для России на 2018 составляет 1,7%. На 2019 и 2020 годы показателю прочат увеличение на 1,8%, ранее организация предполагала, что в эти периоды рост составит 1,5%.

Крым как часть России для экономистов и бизнесменов – это констатация факта, заявил «Известиям» профессор факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич. Для Запада игнорировать это – значит искажать оценки перспектив собственной экономики и вредить собственному бизнесу, считает эксперт.