Эксперт объяснил, кто и зачем распространяет фейки о Магнитогорске

«Понятно, зачем это делается. Чтобы вмешаться во внутренние дела России, ухудшить отношение к власти. Это делается либо через вброс фальшивой информации, либо путем многократного преувеличения ущерба», – объяснил газете ВЗГЛЯД цель появления в украинских СМИ и блогах фейков про якобы «теракт» в Магнитогорске президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев.

Украинские СМИ и социальные сети начали распространять фейковую информацию о трагедии в Магнитогорске.

«Любые катастрофы техногенного характера, любые негативные происшествия, которые будут происходить в России, теперь будут сопровождаться намеренными системными вбросами со стороны украинских подразделений психологических операций, которые управляются непосредственно американскими и английскими специальными службами. Это теперь постоянный сопутствующий эффект», – говорит президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

«Как это делается, не секрет. Это хорошо видно не только нашим правоохранительным органам, но и обычному наблюдателю. Налажена система мониторинга событий и вброса в общественное мнение негативных интерпретаций этих событий. Вброс делается с помощью украинских аккаунтов или тех, кто долгое время присутствует в социальных сетях и работает на их стороне, с помощью ряда СМИ, которые вещают на русском языке, но находятся под управлением западных стран. К этому надо уже привыкнуть», – говорит собеседник.

Так, издание Znak.com со ссылкой на некий источник рассказывает якобы «правдивые подробности» трагедии в Магнитогорске. Местом взрыва называется конкретная квартира, которую снял гражданин Таджикистана. И в этой квартире якобы были найдены следы гексогена. Более того, взрыв в многоэтажном здании в Магнитогорске и пожар в маршрутке связаны. В маршрутке, уверяет издание, якобы были трое террористов, которые пытались отстреливаться. Двое погибли, а один успел сбежать. Причем теракт будто бы изначально планировали устроить в одном из торговых центров Магнитогорска.

Этот вброс подхватили соцсети. «По Магнитогорску... Короче уничтожили террористов, все кавказцы, которые взорвали на Карла Маркса дом и должны были взорвать торговый центр... В «газели» трое убитых и с ними гексоген. А как же бытовой газ? Не, не слышали», – помогает распространять вброс в твиттере еще один блогер.

При этом, видно, как вброс обрастает новыми фактами – таджик превращается в кавказца, число убитых терроритов в маршрутке увеличилось с двух до трех, гексоген найден уже не в квартире, а в «Газели».

«Видео момента взрыва маршрутки все в том же Магнитогорске. Опять, наверное, газ... С Новым годом, россияне! Путин – ваш!» – радуется трагедии в твиттере Vitauskas.

«Цены на газ идут вниз – гексоген едет в подвалы свинособачих панелек. Все сходится», – пишет на украинском языке в твиттере «Рукопожатый оффшор».

«В Индии может и карма, а в Магнитогорске – гексоген...», – щеголяет остроумием «Динозавр из Донбасса» в твиттере.

«Гексоген однозначно – от взрыва газа в одной из квартир таких разрушений не могло быть», – уверяет еще один псевдоэксперт в твиттере.

По словам Григорьева, стоит более взвешенно анализировать информацию, чтобы разделять реальность и фейк, особенно это важно делать СМИ, которые в погоне за скоростью могут опубликовать как новость явный вброс.

«Понятно, зачем это делается. Чтобы вмешаться во внутренние дела России, ухудшить отношение к российской власти и создать ощущение того, что в России происходит много негативных событий любого характера. Это делается либо путем вброса фальшивой информации, либо путем многократного преувеличения ущерба от происшествия», – говорит Григорьев.

В этом плане, по его словам, ситуация с вбросами в Магнитогорске напоминает Кемерово, когда со стороны Украины, а значит, и со стороны западных стран, специально тиражировались безумные истории о сотнях погибших в «Зимней вишне». «Более того, мы в свое время в Общественной палате и в моем фонде находили, как украинские граждане развивали тему «синих китов» с призывом детей к самоубийству. Это доказанный факт. То есть нет никаких пределов, никаких моральных ограничений», – заключил президент Фонда исследования проблем демократии.

Напомним, в марте, когда произошел пожар в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, в соцсетях и анонимных Telegram-каналах и WhatsApp-чатах в течение некоторого времени распространялись сообщения о «сотнях погибших», которыми якобы были заполнены медучреждения. После СМИ составили список популярных блогеров, сеявших панику и использовавших трагедию для увеличения числа своих подписчиков.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных «фальшивых новостях» 2018 года.

Напомним, 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа.