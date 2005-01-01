Найдено тело третьего летчика Су-34

Спасатели нашли тело третьего летчика из экипажей столкнувшихся над Татарским проливом в Хабаровском крае истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в Минобороны России.

«В районе проведения поисково-спасательной операции обнаружено тело летчика без признаков жизни. Судном, осуществляющим поиск в данном районе, тело погибшего летчика поднято на борт», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Ранее было найдено тело одного из летчиков Су-34, еще одного спасли, его эвакуировали в Хабаровск. Спасатели продолжают поиски четвертого летчика из экипажей столкнувшихся Су-34.

Напомним, два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае и потерпели крушение. Пилоты катапультировались.