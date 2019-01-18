Найдено тело одного из летчиков Су-34

Тело одного из летчиков Су-34, потерпевшего крушение над Татарским проливом в Хабаровском крае, было обнаружено в ходе спасательной операции.

«Судном, задействованным в поисково-спасательной операции, обнаружен и поднят на борт индивидуальный спасательный плот с телом летчика Су-34 без признаков жизни», – сообщило Министерство обороны, передает РИА «Новости».

Поисково-спасательная операция продолжается, отмечает ведомство.

«В поисковых мероприятиях задействованы самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолеты Ми-8. Также в районе катапультирования ведут поиск пять судов. Еще шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район поиска», – добавили в министерстве.

Специализированное судно «Игорь Белоусов» и несколько кораблей Тихоокеанского флота России вышли к месту поиска летчиков во Владивостокском морском спасательно-координационном центре, передает ТАСС.

Отмечается, что «Игорь Белоусов» занимается поисками подводных объектов.

18 января два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае и потерпели крушение. Пилоты катапультировались. Одного летчика спасли, его эвакуируют в Хабаровск.

Поиски еще двоих продолжаются.

После крушения было возбуждено уголовное дело.